На набережной Туры в Тюмени разобьют четырехуровневый парк. Здесь же построят пешеходный мост, чтобы связать берега реки.По информации пресс-службы администрации областной столицы, на набережной появится сцена, амфитеатр, городской огород и первая дубовая аллея с именными деревьями известных жителей.Известно, что на нижнем этаже парка сохранится природная дикая растительность, на втором создадут прогулочное пространство из защитной дамбы и дубовой аллеи. Дамбу покроют специальным покрытием для пробежек, прогулок и скандинавской ходьбы. На третьем расположатся огромные круглые «комнаты», каждая из которых будет иметь уникальную функцию.Кроме того, в парке появятся игровые площадки, зона для релакса и медитации, зона для игры в волейбол, а также открытый амфитеатр. На речной глади появится Float room, где будут зоны «пляжа» и отдыха. Завершить благоустройство планируется к октябрю 2021 года.