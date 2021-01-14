В Тюмени крещенские купания организуют с соблюдением всех норм безопасности. Местные власти уделят этому особое внимание.Отметим, что в этом году основным местом для купаний станет озеро Чемпионов базы «АквАйСпорт-Тюмень» (Липовое). Дополнительные места оборудуют и на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря.– Организаторам рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и санитарно-эпидемиологические, и в первую очередь социальное дистанцирование. Учитывая это, количество палаток планируют сделать большее, – прокомментировали в пресс-службе администрации города.В ведомстве отметили, что в настоящее время подготавливают две купели на Туре, пять – на озере Чемпионов. 18 января места купаний освятит владыка Димитрий. Массовые купания будут организованы 18, 19 января с 12.00 до 24.00. Традиционно на организованных местах купаний будут дежурить медицинские бригады и сотрудники МЧС.