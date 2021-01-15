В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 января, в Тюмени погаснут светофоры.Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Интернациональной и Новой, а также Паровозной и Московский Тракт.– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.