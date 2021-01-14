В Тюмени автоинспекторы задержали двух молодых людей, ездящих без прав. Всего же за вчерашний день сотрудники ГИБДД с помощью передвижного комплекса «Барьер» выявили 25 нарушений правил дорожного движения.– На улице 50 лет ВЛКСМ инспекторы задержали «Шевроле» под управлением 20-летнего тюменца, лишенного в 2020 году водительского удостоверения на полтора года за пьяное вождение. Ранее его не раз штрафовали за превышение скорости и проезд на красный. На этот раз его авто поместили на спецстоянку. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Также при проверке «Лады» 99-й модели гаишники выяснили, что 28-летний молодой человек за рулем ездит без прав. В 2019 году его уже привлекали за аналогичное правонарушение, однако штраф он до сих пор так и не уплатил.В ведомстве отметили, что передвижные комплексы будут использоваться для выявления нарушителей на тюменских дорогах на постоянной основе.