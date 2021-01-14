В Тюмени с начала года произошло уже 87 повреждений на тепловых сетях. В настоящее время бесперебойность теплоснабжения города обеспечивают 21 бригада УСТЭК и шесть бригад подрядных организаций.– Во время морозов температура теплоносителя, транспортируемого по теплотрассам к жилым домам, достигает максимальных значений, превышая 100 градусов. Тепловое расширение, которое при этом испытывают трубы, становится причиной возросшего количества порывов, – объяснили в УСТЭК.В компании отметили, что в случае порывов на тепловых сетях продолжительность проведения ремонтных работ зависит от способа прокладки трубопровода и его диаметра и может занимать от 3 до 24 часов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, устранение повреждений проходит в рабочем непрерывном режиме. Производство работ не прекращается даже ночью.