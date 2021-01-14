В декабре 2020 года завершился первый поток обучения в «Школе сервиса и гостеприимства», которая является первым в Югре частным проектом по подготовке специалистов для предприятий сферы HoReCa. Проект создан на базе гостиничного комплекса«Югорская долина» и реализуется при поддержке Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры.Курсы для администраторов службы приема и размещения, горничных отелей, работников сферы общественного питания и тех, чья профессиональная деятельность связана с продажей и продвижением услуг индустрии сервиса, прошли в стенах «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске.Студенты школы прошли обучение командой опытных мастеров сферы гостеприимства в Югре – спикерами «Школы сервиса». Среди преподавательского состава были и приглашенные специалисты. Например, курс «Служба питания» для стартового потока провел ресторатор-эксперт из г. Тюмени Алексей Трунев, который ведет бизнес в сфере HoReCa более девяти лет.Всего в обучении приняли участие 23 человека, среди которых сотрудники предприятий сферы сервиса и туризма Ханты-Мансийска и студенты учебных заведений.«Я как руководитель был очень рад, что такая школа открылась в Ханты-Мансийске. Был получен большой багаж знаний, который теперь необходимо в правильном русле применять на практике. Буду следить за развитием этого проекта в будущем и обязательно постараюсь посетить новые курсы», - описывает свой опыт участия в проекте руководитель гриль-парка FINLAND Андрей Карасев.Директор кафе Hayat Артем Амирджанов отметил, что «Школа сервиса и гостеприимства» – это то мероприятие, которое будет полезному каждому, кто работает или планирует работать в сегменте сервиса.Участники курсов, успешно сдавшие итоговую аттестацию, получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в «Школе сервиса и гостеприимства».В настоящее время организаторы «Школы сервиса» разрабатывают курс для управленцев сервисных организаций HoReCa. Как сообщает администрация проекта, старт нового потока обучения запланирован на март 2021 года, оставить заявку на участие можно уже сейчас по телефону 7 (3467) 35-11-11 или через форму заявки на сайте https://welcomehoreca.ru/