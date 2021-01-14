В Тюменской области появилась информация, что жителей региона прививают препаратом «ЭпиВакКорона», который не прошел испытания. Недостоверные сведения опровергли в оперштабе.– Вакцина имеет право находиться в гражданском обороте. В настоящее время ее клинические исследования завершены. Препарат прошел контроль Росздравнадзора, имеет регистрационное удостоверение и имеет право находиться в гражданском обороте, – заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область для вакцинации пятисот человек поступила тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». Среди добровольцев – работники территориального органа и учреждений Роспотребнадзора, медицинских организаций, образовательных организаций и другие. Ни у одного из добровольцев не было поствакцинальных осложнений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНи у одного из тюменских добровольцев, сделавших вакцину от коронавируса, нет осложненийОб этом сообщает местное управления Роспотребнадзора (подробнее)