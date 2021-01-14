В Тюменской области за сутки умерли три человека с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 58 до 67 лет.– Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 58 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 62 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 223 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 162 случая заболевания (всего с начала пандемии – 25569), 160 человек выздоровели (за весь период – 24002), 14 детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 637 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.