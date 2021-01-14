Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 162 и составило 25 569 человек.За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 956 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровели 2 882 044 человека.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область для вакцинации пятисот человек поступила тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». Среди добровольцев – работники территориального органа и учреждений Роспотребнадзора, медицинских организаций, образовательных организаций и другие. Ни у одного из добровольцев не было поствакцинальных осложнений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНи у одного из тюменских добровольцев, сделавших вакцину от коронавируса, нет осложненийОб этом сообщает местное управления Роспотребнадзора (подробнее)