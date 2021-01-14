В Тюмени управляющая организация ООО «УК «Ямал»» привела в порядок подъезд многоквартирного дома № 13 на улице Котовского. Однако УК сделала это не добровольно, сначала в Госжилинспекцию поступила жалоба от собственников.По словам жильцов, каждый день они видели в подъезде своего дома надписи на стенах, сломанные почтовые ящики, поврежденные подоконники, грязные окна и батареи, покрывшиеся слоем пыли.– В ходе выездного обследования жилищный инспектор зафиксировал нарушения и выдал компании предписание: почтовые шкафы и подоконники необходимо отремонтировать. Еще во время проверки управляющая организация провела уборку в подъезде, отмыв батареи и окна от грязи, а стены очистив от надписей, – сообщили в Управлении Госжилинспекции по Тюменской области.На сегодняшний дней УК отремонтировала подоконники и почтовые ящики. В этом инспектор убедился во время повторного осмотра подъезда.