Порядка 2 500 тысяч тюменских предприятий нарушали закон в новогодние праздники. Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.– С начала 2021 года по соблюдению ограничений проверено более 2,5 тысяч объектов торговли, общественного питания и иных предприятий, в том числе 668 торговых центров. По результатам проверок составлено 1268 протоколов за несоблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты при посещении мест приобретения товаров, – сообщил начальник регионального управления МВД Леонид Коломиец.Кроме того, проверено около двух тысяч транспортных средств, в том числе 1007 единиц общественного транспорта. В результате составлено 85 протоколов. Проведены проверки 2348 кафе, баров, ресторанов Тюмени, в результате выявлено 1219 административных правонарушений.