В Тюменскую область для вакцинации пятисот человек поступила тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». Среди добровольцев – работники территориального органа и учреждений Роспотребнадзора, медицинских организаций, образовательных организаций и другие.– В рамках пострегистрационных клинических исследований, которые в настоящее время проходят на базе Тюменского государственного медицинского университета, изучаются сроки и напряженность поствакцинального иммунитета. В исследованиях приняли участие и прошли два тура вакцинации в том числе добровольцы старше 60 лет. Ни у одного из добровольцев не было поствакцинальных осложнений, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что пептидные вакцины безопасны и являются одной из перспективных платформ для разработки средств профилактики инфекционных заболеваний.