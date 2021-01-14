АО «Транснефть – Сибирь» в 2020 году направило свыше 29 млн рублей на оказание благотворительной помощи на территории ведения производственной деятельности.Среди основных получателей поддержки – организации здравоохранения и образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения, ветеранские и религиозные организации, местные муниципалитеты.При финансовой поддержке АО «Транснефть – Сибирь» выполнен ремонт помещений Чашинской средней общеобразовательной школы (СОШ) в Курганской области, Нижнеаремзянской и Аксаринской СОШ (Тюменская область). Всего на поддержку средних общеобразовательных учреждений в минувшем году предприятие направило свыше 3,2 млн рублей. Выполненные работы позволили создать комфортные условий для организации качественного учебного процесса.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции АО «Транснефть – Сибирь» выделило финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, оборудования для реабилитации и расходных материалов. Помощь была оказана госпиталю для ветеранов войн и областной клинической больнице № 1 в г. Тюмени. Кроме того, проведен ремонт входной группы приемно-диагностического отделения тюменской областной клинической больницы № 2 в г. Тюмени для перераспределения потока больных. Финансовая помощь на борьбу с распространением COVID-19 оказана нефтеюганской районной больнице (ХМАО-Югра). Всего на поддержку медицинских учреждений в 2020 году выделено 3 млн рублей.В минувший год, который был объявлен в РФ Годом памяти и славы по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, АО «Транснефть – Сибирь» оказало благотворительную помощь в реконструкции и приведении в порядок памятников героям. Всего предприятие помогло отремонтировать десять памятников в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в ХМАО-Югре. На эти цели было выделено более 4,7 млн рублей. Ремонт скульптурных композиций, благоустройство прилегающей территории и пешеходных зон проводился с мая по октябрь.Большое внимание в рамках благотворительной программы АО «Транснефть – Сибирь» уделяется поддержке ветеранских организаций, массового спорта, восстановлению исторического облика и строительству храмов и мечетей, развитию приходских и воскресных школ.В 2021 году деятельность АО «Транснефть – Сибирь» по оказанию благотворительной помощи на территории присутствия предприятия будет продолжена.