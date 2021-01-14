В Тюмени индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением корпусной и кухонной мебели, «кинул» свою клиентку, не став выполнять заказ. За это ему пришлось выложить кругленькую сумму, чтобы избежать более строгого наказания.Стоит отметить, что сроки изготовления стола и его доставки с заказчицей были оговорены, покупка была совершена с заключением договора. Однако прошло два месяца после обещанной даты, а горе-бизнесмен, сначала успокаивавший женщину по телефону, поменял номер и стал скрываться. Тогда она и обратилась за справедливостью.– Местная жительница так и не дождалась стола, который она заказала к своему дню рождения, пришлось на время одолжить у соседей. Специалист доставил должника в районное отделение. Сотрудник предупредил мужчину о возможных последствиях при неисполнении решения суда, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Дабы избежать еще больших неприятностей, нерадивый бизнесмен в этот же день выплатил клиентке 120 тысяч рублей (стоимость стола – 75 тысяч рублей плюс неустойка и исполнительский сбор).