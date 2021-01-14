В Тюмени прокуратура потребовала приостановить деятельность организации по оказанию услуг «Социальная помощь «Новая жизнь». Здесь специалисты выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности.По информации ведомства, здесь отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ширина второго эвакуационного выхода должна быть не менее 1,2 м (фактически – 0,9 м), ширина лестницы, ведущей со второго этажа и являющейся путем эвакуации, – не менее 1,35 м (фактически – 0,7 м). На полу лежит горючий линолеум.– В Ленинский районный суд направлен иск о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Генеральному директору объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона и разъяснена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, – заявили в прокуратуре Тюменской области.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что после пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелых. Прокуратура узнает, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелыхПрокуратура узнает, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых (подробнее)