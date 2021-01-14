На пятом километре Старотобольского тракта в Тюмени сегодня, 14 января, ночью горел ангар, в котором находилась ремонтная база одной из местных компаний. По словам очевидцев, были слышны звуки, похожие на взрывы. В воздухе сильно воняло гарью.К счастью, в пожаре никто не пострадал. Огонь тушили 42 человека личного состава МЧС и 11 единиц техники. По информации регионального департамента здравоохранения, вызов по этому случаю поступил в 00.05, медики прибыли на место через 20 минут. Дежурство бригад скорой помощи длилось до 04.10. Обращений за медицинской помощью не поступало.В настоящее время дознаватели выясняют причины пожара, оценивают материальный ущерб и устанавливают размер поврежденной площади, передает «МегаТюмень».