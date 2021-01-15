Сегодня, 15 января, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утром начнется снег, который закончится только ближе к вечеру.Температура воздуха ночью будет минус 23 – 26 градусов, днем – минус 12 – 15. Вечером столбики термометров покажут 11 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» – этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.