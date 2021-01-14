В Тюмени сегодня, 14 января, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1-го по 9-й класс.«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах города для учеников 1 – 9 классов в очном формате отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».Сейчас градусник показывает 28 градусов со знаком минус. На завтра синоптики прогнозируют 13 градусов ниже нуля. Ранее занятия отменили и для учащихся первой смены, также с 1-го по 9-й класс.