В Тюмени десять дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим работы. Такое решение несказанно обрадовало жителей СНТ, которые, независимо от сезона, проживают в домах на территории садовых товариществ.По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, дачные автобусы, перешедшие на круглогодичный режим, работают как в будние, так и в выходные дни. В список вошли маршруты: № 97 «З-д медоборудования – с/о «Искра-2», № 119 «З-д медоборудования – с/о «Промстроевец», № 134 «З-д медоборудования – с/о «Ясная поляна», № 138 «Центральный рынок – с/о «Сибирь», № 143 «Центральный рынок – с/о «Речник», № 152к «СК «Здоровье» – с/о «Здоровье-3», № 153 «З-д медоборудования – с/о «Мичуринец», № 155к «СК «Здоровье» – с/о «Строитель», № 157 «З-д медоборудования – с/о «Автомобилист-2», № 158 «З-д медоборудования – с/о «Искатель».– В настоящее время на дачных линиях работают 142 автобуса. Специалисты ведут мониторинг всех произошедших изменений, оцениваются их результаты. При необходимости вносятся корректировки, – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.С расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт», на сайте https://tgt72.ru/ и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22.