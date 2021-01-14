В Тюмени специалисты завершили реконструкцию водовода, который тянется от Воронинских горок до Рощинского шоссе. Диаметр трубопровода намеренно увеличили, чтобы транспортировать воду потребителям Тюменского района. Трубу подключат к магистральной сети завтра, 15 января.По информации «Росводоканал Тюмень», из-за подключения придется временно ограничить подачу воды в домах на улицах Александра Протозанова, Троицкой, Михаила Яценко, Амурской, Кремлевской, Магнитогорской, Новоселов, Ставропольской, Транспортной, Аграрной, Вадима Бованенко, Андрея Бушуева, Обдорской, Арктической, Ледниковом проезде, Андрея Кореневского, Московский Тракт, Фармана Салманова, Созидателей, Василия Подшибякина, 9 Января, Интернациональной, Рощинском шоссе в деревне Дударева, СНТ «Весна», СНТ «Париж», СНТ «Ласка», СНТ «Колос-4», СНТ «Звенящие кедры Тюмени», а также в деревнях Дербыши и Дударева.В компании также уточнили, что возможно снижение давления в сети вплоть до полного отсутствия водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, расположенных в створе улиц 50 лет ВЛКСМ – Монтажников – Солнечная – Волостная (Комарова) – Спасская – Губернская – Закалужская – 9 Января – Московский Тракт. Работы начнутся в полночь 15 января и завершатся в течение 22 часов.