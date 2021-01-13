В Тюменской области почти на пять процентов снизилась заболеваемость коронавирусом по сравнению с аналогичным периодом декабря. Сейчас показатель заболеваемости составляет 124 на 100 тысяч населения, что на уровне среднего по УрФО.По информации оперштаба, 94% заболевших с начала года – это взрослое население. У детей заболеваемость снизилась на 6,5%.– В трудовых коллективах заболеваемость снизилась, исключение составляют работники непродовольственной торговли и сферы услуг. Здесь стали болеть в два раза чаще в связи с активной деятельностью в предновогодние дни. Новые случаи коронавируса выявляются во всех 26 муниципалитетах. На Тюмень приходится 73% от всех зарегистрированных случаев. Рост заболеваемости отмечается в Ишиме, Омутинском, Аромашевском и Сорокинском районах, – отметили в ведомстве.С 4 по 10 января показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже недельного эпидпорога на 61%. Случаи заболевания гриппом не регистрируются. Более 37% случаев заболевания ОРВИ приходится на детей до 14 лет.