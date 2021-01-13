На 78-м километре автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе Тюменской области сегодня, 13 января, ночью в нештатную ситуацию попал 31-летний житель Курганской области. У автоприцепа его машины во время движения отпало колесо.– Автомобиль встал в темноте на проезжей части магистрали, что могло спровоцировать аварийную ситуацию. Автоинспекторы вызвали эвакуатор и дождались его приезда, – рассказали о случае в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Сотрудники ГИБДД поставили патрульный автомобиль с включенной световой сигнализацией позади сломавшейся машины, чтобы предупредить участников дорожного движения. Таким образом они обеспечили безопасность на федеральной трассе.