Тюменским многодетным семьям рассказали, как получить бесплатные земельные участки. За последний год в программе, которая действует уже порядка десяти лет, произошли некоторые изменения.По информации департамента имущественных отношений региона, оба родителя должны проживать в Тюменской области не менее пяти лет. Семья обязательно должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. На момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья – проживать по месту жительства.– С июля 2020 года появилась возможность получить социальную выплату взамен земельного участка. Ее размер составляет 323 250 рублей. На четвёртого и последующего детей предусмотрена доплата 64 650 рублей. Средства зачисляются напрямую банку или застройщику, если выплата направляется на приобретение жилья, – рассказали в ведомстве.В департамента отметили, что в 2020 году деньги вместо участка выбрали уже 169 многодетных семей. В 2021 году к предоставлению планируется большой пул участков в Тюменском районе.