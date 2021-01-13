В Тюмени с 10 по 13 января в дежурные по хирургии стационары с диагнозом «обморожение» были доставлены трое местных жителей – женщина и двое мужчин. Всего же за новогодние каникулы стационарное лечение потребовалось девяти больным с холодовой травмой.По информации пресс-службы департамента здравоохранения региона, при обморожении четвертой степени омертвевают все слои мягких тканей, поражаются кости и суставы, что может привести к ампутации конечностей. Такая операция предстоит семи пациентам, поступившим в стационар ОКБ № 2 в тяжёлом состоянии с сильным обморожением. Врачи пытались сохранить им руки, ноги и пальцы, однако из-за обширности травм лечение не дало результата.– В большинстве этих случаев обморожения можно было бы избежать. Один из пациентов получил холодовую травму, когда в состоянии сильного алкогольного опьянения не смог добраться до теплой постели и в мороз уснул прямо на крыльце своего дома. Второй решил, что атмосфера неотапливаемого частного дома вполне комфортна для постоянного проживания, и во сне получил обморожение, – рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия Дембицкая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменцам рассказали, как избежать обмороженияПри холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении получаса (подробнее)