В отделение полиции по Казанскому району поступила информация от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился 31-летний мужчина. Травму житель села Яровское получил в ходе ссоры с женой.– Потерпевший пояснил, что пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние мужа возмутило его 32-летнюю супругу. Женщина взяла металлическую сковородку и, высказывая угрозы убийством, нанесла мужчине удары по руке и голове, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.