Тюменские таможенники предотвратили ввоз товаров известных мировых брендов на российско-казахстанской границе. Дело в том, что вся одежда была поддельной: ее везли из Киргизии для московских стиляг.При досмотре двух фур сотрудники обнаружили платья, спортивные брюки, шорты, футболки, а также покрывала и простыни, маркированные товарными знаками Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark.– Собственник не предоставил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили на 22 миллиона рублей, – рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников.Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом до 80 тысяч рублей. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию.