В Тюменской области за минувшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 35 до 67 лет.– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: мужчина, 35 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и отягощенного анамнеза; женщина, 64 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 45 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 63 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 220 пациентов с COVID-19, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 25 407), 153 человека выздоровели (за весь период – 23 842), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 505 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.