Весенний семестр 2021 года для обучающихся в Тюменском индустриальном университете в областной столице и его филиале в Тобольске пройдет в смешанном формате. Образовательные программы будут реализованы в полном объёмеПо информации пресс-службы ТИУ, приказ о новом формате обучения подписала ректор Вероника Ефремова вчера, 12 января. Сделано это на основе решения оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области и Приказа Минобрнауки России от 1 ноября 2020.– Лекционные занятия будут проводиться онлайн с применением электронной информационно-образовательной среды и дистанционных образовательных технологий. Практические и лабораторные занятия, которые предполагают применение специализированного лабораторного оборудования и программного обеспечения, решено проводить очно на площадках вуза и предприятий-партнеров, с разделением потоков обучающихся на малые группы, – пояснили в пресс-службе вуза.