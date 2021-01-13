Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 25 407 человек.За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что старшая медицинская сестра взрослой поликлиники ОКБ № 2 Татьяна Друганова получила почетную грамоту Тюменской областной думы. Она организовывала бесперебойное дежурство медперсонала в общежитии на улице Мельникайте, 63, откуда была госпитализирована в инфекционную больницу китайская студентка – первый в регионе пациент с подтверждённым COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюмени медсестра получила награду за работу в пандемиюТатьяна Друганова организовывала дежурство медперсонала в общежитии, где находилась студентка с коронавирусом (подробнее)