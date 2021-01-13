В Тюменской области последние дни стоит сильный мороз. Температура наружного воздуха достигает отметки около 30 градусов со знаком минус. Автоинспекторы помогают водителям, которые застревают на трассах.Так, сегодня, 13 января, утром на 375-м километре федеральной автодороге Тюмень – Омск в Абатском районе сотрудники ГИБДД помогли 33-летнему водителю автомобиля «Ниссан Тирано» из Омска. Двигатель его машины заглох на сильном морозе. Автоинспекторы отогрели замерзающего омича в салоне патрульной машины, а авто отбуксировали до СТО, где устранили поломку.– Подобный случай произошел на 354-м километре этой трассы, где перемерз двигатель у большегруза «КамАЗ». Полицейские помогли отбуксировать грузовик на ближайшую АЗС, где была оказана техническая помощь. 49-летний водитель, житель города Челябинска, смог отправиться далее по маршруту следования, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.