В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило заявление от 58-летнего жителя Кушвинского района. Потерпевший рассказал, что неизвестный из его комнаты в хостеле похитил планшетный компьютер стоимостью 20 тысяч рублей.Злоумышленником оказался 49-летний житель поселка Винзили. Установлено, что подозреваемый проживал совместно с заявителем и другими рабочими в хостеле. В день происшествия задержанный вернулся из города и стал распивать спиртные напитки.– В ходе застолья подозреваемый заметил планшетный компьютер и, воспользовавшись отсутствием своих знакомых, похитил его и скрылся. В своих признательных показаниях задержанный пояснил, что похищенный гаджет он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.