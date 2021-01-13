На улице Полевой в Тюмени накануне, 12 января, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили Chevrolet и Renault.– По предварительным данным, водитель Chevrolet выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу второму автомобилисту. В результате ДТП пострадали три человека – водители машин и пассажирка Renault. У участников дорожного движения диагностировали различные травмы, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали сотрудники 123-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших из машины с помощью аварийно-спасательного инструмента.