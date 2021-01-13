В Ишиме начался второй этап вакцинации от коронавируса. Она проходит в областной больнице № 4. Первым 145 привившимся начали вводить второй компонент вакцины «Спутник V».– Первую вакцину поставили до Нового года, никто из привитых не заболел. Приглашаем на вакцинацию группы риска: медицинских работников, сотрудников учреждений социальной сферы и образования, в том числе старше 60 лет. Ведь только обретя массовый иммунитет, мы сможем победить коронавирусную инфекцию, – отметил главный врач Вячеслав Афанасьев.Вскоре ишимские медики начнут прививать от коронавируса жителей из групп риска и «ЭпиВакКороной». В медицинское учреждение уже поступила первая партия этой российской вакцины.