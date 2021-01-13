Тюменцев предупредили, что центры занятости продолжат работать в дистанционном режиме до 31 марта включительно. Это связано с продлением действия режима повышенной готовности на территории региона.– Подать заявление в целях поиска подходящей работы можно дистанционно через личный кабинет портала «Работа в России» или на едином портале государственных и муниципальных услуг. Личное посещение возможно только по предварительной записи, – сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.В ведомстве также отметили, что записаться на прием можно через личный кабинет на интерактивном портале департамента либо по телефонам горячей линии центров занятости.