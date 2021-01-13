В Тюмени девятые сутки разыскивают 21-летнего Андрея Захарова. Парень ушел из дома на улице Широтной 4 января. До сих пор местонахождение молодого человека не известно.Как сообщили в поисковом отряде «Белая сова – Тюмень», пропавший был одет в серую спортивную шапку, черный пуховик с капюшоном, синее трико, белую футболку и серые кроссовки.На вид ему 20 – 25 лет, рост составляет 170 – 175 сантиметров, славянской внешности. Имеет худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы и зеленые глаза.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Андрее Александровиче, просим позвонить по телефонам: 02/112 – полиция; 8 (3452) 29-10-37 – дежурная часть ОП № 1 г. Тюмени; 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая сова – Тюмень». Или написать на почту poisksova@gmail.com.