В Тюмени в ходе проверки участковый на одной из обслуживаемых территорий выявил факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.Установлено, что 45-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в доме на улице Достоевского, трех иностранных граждан, уроженцев одной из бывших советских республик. При этом он заведомо знал, что проживать они там не будут.– От каждого иностранного гражданина мужчина получал материальное вознаграждение в размере тысячи рублей, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.