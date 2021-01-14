Сегодня, 14 января, погода в Тюмени будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 30 градусов, днем – минус 25 – 27. Вечером столбики термометров покажут 27 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе, будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год – к весне поворот». Если на Василия тепло и снег, то лето будет теплым и дождливым.