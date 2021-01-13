В Тюмени сегодня, 13 января, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1-го по 9-й класс.«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах города для учеников 1 – 9 классов в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».Сейчас градусник показывает 28 градусов со знаком минус. На завтра синоптики прогнозируют 22 градуса ниже нуля. Напомним, что сегодня отменили учебу и для учеников первой смены. Утром термометр показывал минус 31 градус.