В дежурную часть полиции села Нижняя Тавда поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его избил знакомый.Прибывший по указанному адресу участковый задержал 42-летнего подозреваемого. Как выяснилось, во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора. В результате конфликта сельчанин нанес собутыльнику телесные повреждения.– Злоумышленника доставили в отделение полиции и выяснили, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В отношении мужчины отделом дознания возбуждено уголовное дело. В данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.