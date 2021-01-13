Старшая медицинская сестра взрослой поликлиники ОКБ № 2 Татьяна Друганова получила почетную грамоту Тюменской областной думы. Она организовывала бесперебойное дежурство медперсонала в общежитии на улице Мельникайте, 63, откуда была госпитализирована в инфекционную больницу китайская студентка – первый в регионе пациент с подтверждённым COVID-19.При активном участии Другановой в здании развернули круглосуточный пост, обеспечив посменную работу медиков. Медсёстры и врачи больницы несколько раз в сутки осматривали студентов и работников общежития, интересовались их самочувствием, измеряли температуру, а также брали мазки для исследования на коронавирус.– До сих пор благодарна каждому из нашего коллектива. Все мы тоже опасались и переживали, но не переставали выполнять свою работу. При этом многое для нас было непривычным: ввиду новизны инфекции и серьёзности ситуации принимались беспрецедентные меры безопасности, – вспоминает Татьяна Друганова.