В октябре прошлого года в полицию областной столицы поступило сообщение от тюменки. Женщина пояснила, что попалась на уловки мошенницы и лишилась восьми тысяч рублей.Потерпевшая откликнулась на объявление о сдаче пансионата. Жилое помещение сдавалось напрямую от собственника, без привлечения услуг агентов. Встретившись с хозяйкой пансионата, потерпевшая оплатила аренду. По договоренности с владелицей заселение предполагалась через три недели с момента совершения предоплаты. Однако в обговоренный срок заселения не произошло, так как женщина перестала выходить на связь.– Сотрудники задержали ранее судимую 30-летнюю горожанку. Установлено еще три аналогичных факта мошеннических действий. Оказалось, что на протяжении двух лет подозреваемая размещала объявления о сдаче имущества на бесплатных сайтах и брала предоплату с арендаторов, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следственным отделом в отношении неё возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.