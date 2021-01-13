В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от администратора одного из хостелов города о том, что у них из коридора пропал видеорегистратор и ЖК-монитор. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.В ходе разбирательства по поступившему сообщению сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 49-летний ранее неоднократно судимый мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.– Подозреваемый ранее проживал в хостеле и знал, где находится имущество. Воспользовавшись отсутствием персонала, мужчина похитил технику и скрылся. Не сумев продать, злоумышленник выкинул украденное в мусорный бак, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.