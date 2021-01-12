В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 61%. Данные приведены за отрезок времени с 4 по 10 января.– По результатам еженедельных мониторинговых исследований, в биопробах от больных ОРВИ выделяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Вирусы гриппа не циркулируют, – сообщили в оперштабе.Также отмечено, что от гриппа привились более 900 тысяч человек, что составляет около 60% населения области.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что во время активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций жителям Тюменской области советуют обратить внимание на меры предосторожности. С учётом того что «бациллы» заразны и передаются воздушно-капельным путем, необходимо предотвратить заражение себя и обезопасить окружающих.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак не заболеть гриппом и не подхватить ОРВИ в 2020 году: топ советов от тюменского РоспотребнадзораМеры профилактики помогут тюменцам сохранить здоровье (подробнее)