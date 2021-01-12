В отдел уватской полиции поступило сообщение от 39-летней жительницы поселка Демьянка о том, что ее избил сожитель. По указанному адресу выехал участковый уполномоченный полиции.В ходе разбирательства полицейский выяснил, что после совместного распития спиртных напитков между женщиной и ее сожителем произошел конфликт. Как оказалось, во время застолья мужчина на некоторое время отлучался из квартиры, а по возвращении обнаружил на столе два стакана, что навело его на мысль о возможной измене возлюбленной.– Ранее судимый и подвергнутый административному наказанию за побои 44-летний мужчина нанес множественные удары по различным частям тела потерпевшей. Полицейский задержал подозреваемого, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.Группой дознания возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.