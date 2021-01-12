В Тюменском районе власти намерены изъять несколько земельных участков и недвижимость, чтобы расширить автодорогу Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Изъятие произойдет в районе поселков Боровский и Винзили.– Согласно проектной документации, здесь расширят дорогу до четырех полос, добавят и разделительную полосу. Кроме того, тут обустроят боковые разъезды, мост через реку Пышма, надземные пешеходные переходы, а также реконструируют инженерные коммуникации, – рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».В компании уточнили, что в местах изъятых участков появятся акустические экраны для уменьшения уровня шума на трассе. Напомним, что к 2025 году местные власти намерены также расширить до четырех полос и автомобильную дорогу Тюмень – Екатеринбург.