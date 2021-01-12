В Тюменской области спасли 50 вахтовиков, которые чуть не замерзли на трассе из-за сломавшегося автобуса. Инцидент произошел на дороге в Абатском районе.Как стало известно, в транспорте оборвался ремень генератора и сел аккумулятор. Пассажиры позвонили в спасательную службу, на место происшествия тут же подъехали спасатели и полицейские.Сотрудники ведомств остановили КамАЗ, который ехал в попутном направлении, помогли зарядить аккумулятор и сопроводили его к ближайшему кемпингу с гостиницей.– В настоящее время два десятка человек уехали своим ходом, за остальными организация, на которую они работают, отправила автобус. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.Ранее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 11 января, спасли замерзающего мужчину. Его грузовик MAN застрял на дороге в самый мороз. Ему потребовалась помощь в обогреве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа тюменской трассе спасли замерзающего мужчинуВодителя доставили в ближайшую гостиницу (подробнее)