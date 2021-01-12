По данным Тюменского гидрометцентра, 13 и 14 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Горожан предупреждают о понижении температуры воздуха.Завтра, 13 января, в Тюмени преимущественно без осадков, изморозь, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду. Температура наружного воздуха составит ночью минус 31 – 33 градуса, днём – минус 24 – 26.– 14 января преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, 3 – 8 метра в секунду, температура – минус 31 – 33 градуса, днём – минус 22 – 24, – передает Единый центр оперативного реагирования.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении примерно получаса. Следует поместить участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. В более серьёзных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменцам рассказали, как избежать обмороженияПри холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении получаса (подробнее)