На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 11 января, спасли замерзающего мужчину. Его грузовик MAN застрял на дороге в самый мороз. Ему потребовалась помощь в обогреве.– Инцидент произошел на 478-м километре федеральной автодороги. Вызов поступил в 23.44. Водителя доставили в ближайшую гостиницу, в 00.22 работы были закончены, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.В ведомстве также уточнили, что водитель оставил автомобиль на месте, так как решил прибегнуть к услугам частных лиц по обогреву машины.