В конце декабря прошлого года в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию, расположенную в 4-м микрорайоне. На преступление пошел ранее судимый неработающий 36-летний мужчина.Полицейские рассказали, что во время работы в отделение компании ворвался мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на ружье, потребовал немедленно передать деньги. Испугавшись за свою жизнь, сотрудница офиса передала злоумышленнику 58 тысяч рублей.– Тоболяк заранее спланировал ход преступления и специально создал макет оружия. После ограбления мужчина сразу отправился в магазин и по пути выбросил орудие преступления. Задержанный успел потратить значительную сумму денег, у него изъято только 15 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время злоумышленник свою вину признал. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.