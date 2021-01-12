Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 155 и составило 25 242 человека.По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 132 человека выздоровели (за весь период – 23 689), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 448 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 59 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 215 пациентов с COVID-19, – отметили в пресс-службе оперштаба.За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 755 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровели 2 825 430 человек.